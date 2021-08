Piqué revela per què publica els seus peculiars selfies a Instagram

Gerard Piqué és un líder dins i fora del camp. Ho demostra el seu impacte a les xarxes socials, on les últimes setmanes ha estat notícia pels seus curiosos sefies. Va començar el 13 de juliol i, des de llavors, n'ha publicat aproximadament un cada dia, fet que ha provocat tot tipus d'especulacions.En el seu debut a Twitch, Piqué va resoldre el misteri en resposta als aficionats: "Ha arribat a un punt en la meva vida que m'avorreixo i a Instagram no li veig cap utilitat, no l'he utilitzat en la meva vida".El central va explicar que "hi ha gent que mostra les activitats que fa a la seva vida i jo no soc gaire d'això". Així, l'origen va ser una conversa amb un conegut que li deia que tenia molt engagement, cosa que el va portar a "inventar" i publicar aquests tipus de fotografies. "Allà estem, fent el gilipolles, algun dia posarem The End i s'acabarà el tema", va concloure.

