Mor un motorista en un accident a la C-58 a Montcada i Reixac

Elen una la C-58 a l'altura de(Vallès Occidental), segons informa el Servei Català de Trànsit. Per causes que encara s'estan investigant, la motocicleta va sortir de la via al punt quilomètric 4 de la C-58, en sentit nord. A conseqüència del xoc, vaEls Mossos d'Esquadra van rebre l'avís a lesi es van activar quatre patrulles policials, dues dotacions dels Bombers i tres unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Amb aquesta víctima mortal,a les carreteres de Catalunya, 29 de les quals eren motoristes.

