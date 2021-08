Piqué destrossa Bartomeu en el seu debut a Twitch: «Així va acabar tot»

Gerard Piqué: “Bartomeu bailando como un pendulo” no puc. pic.twitter.com/oGHjc33DHs — Merιтхell (@gerwrdpiqwe) August 16, 2021

Golejador al Camp Nou i streamer des de casa.va debutar a Twitch aquest diumenge a la nit, després de la golejada a la Reial Societat, en un directe a través de la plataforma. Durant l'emissió, el central blaugrana va ser contundent contra l'expresident: "Ens vam sentir enganyats i així va acabar tot", va assegurar.Piqué va reconèixer que té més "feeling" ambperquè "hi ha més tracte" amb ell. Sobre la diferència entre els presidents, el futbolista afirma que "" i que "hi tornen a haver jerarquies" perquè el president "pren el control i decisions, cosa que en el passat va faltar al club".El defensa català també va bromejar sobre un vídeo de Bartomeu ballant que circula per les xarxes socials: "", va dir. Posteriorment, Piqué va mantenir una conversa en directe amben la qual va anunciar que "en tenim una de grossa preparada en relació a un equip".

