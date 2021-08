Condemnat a 8 anys de presó per violar una noia i retenir-la durant hores en un pis

L'Audiència de Girona ha condemnat a(Selva) la matinada de Cap d'Any del 2015. La víctima va sortir de festa amb amics i familiars a una discoteca de la població. El tribunal acorda l'de l'acusat quan accedeixi al tercer grau o a la llibertat condicional.Quan el local ja havia tancat, es va adonar que no duia la bossa de mà i va intentar tornar-hi a entrar. Segons la sentència, aleshores l'acusat Brahim Danna la va enganyar dient-li que la tenia al seu pis. La víctima el va seguir i, un cop a l'apartament,. El tribunal apunta que el processat va arribar a amenaçar la víctima amb cridar uns amics perquè també la violessin si continuava resistint-se.A conseqüència de l'atac,que fan que eviti anar a Blanes per ser el lloc "que li recorda l'episodi viscut" i té dificultat per concentrar-se o alteració del son.L'Audiència condemna Brahim Danna per unen concurs medial amb unamb la concurrència d'una atenuant de dilacions indegudes pel temps que el cas ha trigat a arribar a judici.. El tribunalquan el processat accedeixi al tercer grau o se li concedeixi la llibertat condicional. La sentència conclou que té un "arrelament nul" al país.En concepte de responsabilitat civil, la sentència el condemna a"De ser una persona jovial, que sortia amb els seus amics, ara no té interès per fer-ho, prefereix quedar-se a casa, i a més pateix altra simptomatologia com la dificultat per concentrar-se o alteració del son".

