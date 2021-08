"Recels personals i polítics massa greus"

La fins ara rde l', la cupaire, ha presentat la seva dimissió aquest diumenge després que durant un espectacle de dissabte de laaturés el monologuistaper les seves bromes sobre la, al considerar que es veien vulnerats els drets d'aquests col·lectius vulnerables. El govern ha acceptat la seva dimissió. A banda de la dimissió, també ha presentat la renúncia a l'acta de regidora, que es farà efectiva properament.Segons ha explicat la pròpia Morros a, durant el monòleg que feia l'humorista Albert Boira la regidora el va interrompre per retreure-li que fes broma sobre col·lectius vulnerables. Després de comprovar que la seva interrupció no era benvinguda ni per l'artista ni pel públic, Morros va demanar el micròfon per explicar que des de la regidoria de Feminismes es treballaAquesta intervenció tampoc no va ser ben rebuda per les altres forces del govern municipal,(ERC) i, que han manifestat estar en total desacord amb la intervenció de Morros durant l'espectacle. De fet, el propi alcalde,, es va dirigir al públic al final de l'espectacle per assegurar que "prendria mesures".L'Ajuntament de Navarcles disposa d'un protocol de no agressions en l'oci nocturn que havia estat traslladat a l'humorista en què no s'accepten comentaris masclistes ni que puguin ser despectius.Ylènia Morros ha fet arribat una carta de dimissió a l'alcalde de Navarcles i al govern municipal en què assegura que "mai he sentit que hi hagués una voluntat sincerade les decisions polítiques" des del primer moment que va entrar a formar part del govern. Morros assegura que totes les iniciatives que ha intentat tirar endavant han topat amb "un mur, amb el no frontal, i amb un" de la resta de govern.A la carta, Morros assegura que la decisió de dimitir ja l'havia pres fa setmanes, "però que s'ha hagut d'accelerar" a causa de l'enrenou causat per la seva intervenció durant el monòleg de Boira. Assegura que surt del govern "" convençuda d'haver-ho posat "tot de la meva part"."Navarcles té un govern quei jo no puc continuar sostenint-ho", ha afirmat tot retraient-li que "ens limitem a gestionar, a intentar quedar bé i posar pegats. I les accions polítiques que van més enllà, que suposen un canvi de model, les evitem"."Elssón massa greus, massa profunds, per poder revertir la situació", tot assegurant que si dissabte "va petar tot" també és "per aquesta manca de confiança i de treball d'equip".En conversa amb, Ylènia Morros ha assegurat que està "tranquil·la i orgullosa" del que va fer, "però trista per la situació que estic vivint". Ylènia Morros ha estat poc més d'un any al govern de Navarcles.

