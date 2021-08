La UB, entre les 200 millors universitats del món i la primera de l'Estat

El rànquing, que analitza la qualitat de mil institucions vinculades a l'estudi i la formació, ha posicionat la(UB) entre les 200 millors universitats del món per quart any consecutiu, i la primera de l'estat espanyol. Pel que fa a la(UAB) i la(UPF) se situen entre les 300 i les 500 millors universitats respectivament.Segons la prestigiosa classificació, que avaluai s'utilitza per atraure investigadors i docents, ladestaca especialment en disciplines com, matèria en què és el 45è millor campus del planeta, o, en què es troba entre la 51 i la 75a posició. La UB va quedar el 2017 entre els 200 i 300 centres de més qualitat i, des del 2018, forma part de l'interval 151-200.El Rànquing Acadèmic d'Universitats del Món 2021 (ARWU), liderat per, també situa laentre els millorscentres del planeta. La UAB és el setè millor campus del món per l'estudi dei el 36è pel que fa a la. En el marc de l'estat espanyol, el campus ubicat a Cerdanyola rep una puntuació similar a la Universitat Complutense de Madrid i la Universitat de Granada.Seguidament, laes troba entre lesmillors institucions analitzades. Tot i que el rànquing assegura que va pel camí d'esdevenir "una de les universitats líders d'Europa", la UPF ha seguit la tendència a la baixa dels últims anys, perdent la plaça que tenia el 2017 i 2018 entre els 300 campus de més prestigi. Tanmateix, obté un valor alt pel que fa a(22 del món) i(40), i està situada entre la 9a i la 12a millor universitat de l'Estat, per darrere de l'Autònoma de Madrid, la del País Basc o la de València.Lade Tarragona, en les primeres 600 posicions, destaca en Bromatologia -l'estudi dels aliments- i la Farmàcia, mentre que laexcel·leix en Tecnologia i Ciències Instrumentals. La, en una categoria que la UPC, també obté bones puntuacions en Bromatologia i Ciències Agrícoles.Entre les institucions analitzades, laés el campus ubicat a Catalunya amb un rang inferior, tot i que obté una bona puntuació en disciplines com Gestió del Turisme i es troba en la mateixa posició que les universitats Carlos III i Rey Juan Carlos, de Madrid.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor