L'enxampen amb més de 200 grams de cocaïna i diu que no és seva

Agents de lavan detenir la matinada de dissabte un home de 38 anys, veí de Manresa, amb antecedents per tràfic de drogues, a qui s'investiga per un presumpteA dos quarts de dues de la matinada, quan dues patrulles de la Policia Local efectuaven un control dea la capital del Bages, van aturar un vehicle i el conductor no va saber justificar per què es trobava al carrer en horari restringit, alhora que es mostrava molt nerviós.Un dels agents va veure un, dels que s'usen per embolicar cocaïna, entre el seient del conductor i la porta. En l'escorcoll posterior, els agents van trobarsota del seient, plens del que semblava cocaïna. De forma espontània l'home va confirmar que efectivament era cocaïna, però que no era seva i que ell només la transportava.Atesa la quantitat de droga trobada -- l'home va ser detingut.

