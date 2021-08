Un incendi forestal a Castelló obliga a desallotjar un municipi sencer

Més de 40 graus a la matinada

Undeclarat aquest dissabte a laha obligat aa causa de la proximitat de les flames als habitatges, així com a mobilitzar mig centenar d'efectius de la Unitat Militar d'Emergències (UME). En total, unesL'incendi, iniciat al voltant de les 20.00 hores, també ha obligat el Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat Valenciana aenfront del Risc d'Incendis Forestals (PEIF), segons informa el "112 CV". Aquest nivell s'activa quan un o diversos incendis forestals, per la seva evolució previsible, pot afectar greument població i béns de naturalesa no forestal.Fins al lloc s'han mobilitzat vuit unitats de bombers forestals de la Generalitat, 6 dotacions-cinc comandaments tècnics de el Consorci Provincial de Castelló i una dotació de bombers municipals. L'evolució de l'incendi també ha obligat a actuar a la Unitat Militar d'Emergències (UME), que ha enviat 19 vehicles i 53 militars per ajudar en les tasques d'extinció. En aquest sentit, el Centre de Coordinació d'Emergències informa que ha posat en marxa el protocol Cèsar, que activa un canal d'intercanvi d'informació de forma directa i immediata amb la UME.Passades les 03.00 hores de la matinada s'ha procedit a l'evacuació, per prevenció, dels veïns del municipi d'Azuébar a causa de la proximitat de les flames. Diverses unitats de bombers dels diferents serveis d'emergències s'han posicionat en el perímetre de la localitat per si el foc arribés a les cases. Elsr, segons ha informat Emergències.Les fortes ratxes de vent de ponent,, han complicat les tasques d'extinció. No obstant això, a primera hora d'aquest matí els termòmetres han començat a baixar lleugerament.El Centre de Coordinació d'Emergències demana

