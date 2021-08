Canvis a l'alcaldia de Terrassa per una leucèmia greu del fill gran de Ballart

Comencem una lluita molt dura i llarga, que guanyarem. pic.twitter.com/5kwI4l6ysO — Jordi Ballart Pastor (@jordi_ballart) August 15, 2021

Ballart rep mostres de suport per part tots els sectors

Molts ànims i molta força. Una abraçada gegantina. https://t.co/K24usJckQp — Pere Aragonès i Garcia 🎗 (@perearagones) August 15, 2021

L', ha anunciat aquest diumenge al matí queEn un comunicat emés a través del seu compte de Twitter, Ballart ha deixat clar que ara la seva "prioritat absoluta" és que el seu fill es curi i, per tant, es "".Fa poc més deque Ballart i la seva parella, Ignasi Sagalés, es van convertir ende tres germans, els mateixos dos anys que Ballart portade la tercera ciutat més important de Catalunya, Terrassa. "Disculpeu si els propers mesos no us atenc ni responc com he intentat fer sempre", ha dit als egarencs.Ballart parla de "", però també l', ara que tot s'ha capgirat. "L'ingrés a l'hospital serà llarg i jo estaré al seu costat", ha dit fent referència al seu fill gran. Així, en els propers dies: "Gràcies per la vostra comprensió"."Estem en bones mans i anirà bé, però ja ens han advertit que el camí serà llarg i molt dur". El batlleque estan a càrrec del seu fill: "No vull deixar d'admirar i agrair la humanitat de cadascun dels i les professionals que ens estem trobant aquests dies a l'Hospital de Sant Joan de Déu".L'alcalde egarenc està rebent mostres de suport per fer front a la difícil situació familiar per part de tots els sectors. Des del consistori, la regidora d'ERC Ona Martínez ha dit que "ell és el primer" i Montse Trullàs de Junts per Terrassa li ha enviat una "gran abraçada" i força per a la família.Representants locals de Sabadell, Sant Cugat, Barcelona i Granollers també li han enviat el seu escalf. "Molta força, alcalde", Àlex Sastre, de JuntsXCat Granollers. Neus Munté, des de Barcelona, li ha enviat "tota l'energia, suport i afecte per a vosaltres, alcalde!", Gabriel Fernàndez, de Sabadell, ha mostrat la seva "solidaritat" per la lluita, i l'alcaldessa de Sant Cugat, Mireia Ingla, li ha donat forces i el seu suport: "Aquesta lluita l'heu de fer tota la família junta, si et cal res compta-hi estimat Jordi".El president de la Generalitat, Pere Aragonés, ha dedicat un tuit a l'alcalde de Terrassa: "Molts ànims i molta força, una abraçada gegantina". També Carles Puigdemont ha desitjat molts ànims en "l'etapa dolorosa" que l'egarenc i la família han de viure. "Tot el suport, els ànims i la força per emprendre aquesta batalla. Una immensa abraçada", li ha dit la presidenta del Parlament, Laura Borràs. El pres polític egarenc, Jordi Rull, també s'ha sumat a les mostres de suport i ha enviat una "abraçada immensa" a l'alcalde.La cultura no s'ha quedat enrere i el músic de Terrassa Miki Núñez ha enviat "molta froça" al batlle i pare de tres fills. Cesk Freixas també s'hi ha sumat: "Una forta abraçada i tots els ànims del món!".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor