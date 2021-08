Cuixart obre la festa a Gràcia: «No renunciem mai a tornar-ho a fer»

Ada Colau, escridassada

El president d'Òmnium,, ha donat el tret de sortida a la Festa Major de Gràcia amb una consigna clara:, en referència al "somni compartit, la victòria i la llibertat". En el pregó del barri en el qual resideix, Cuixart ha animat a pensar quins són els motius que "emplacen a la lluita" i ha demanatL'activista ha repassat, des del Sindicat de Llogaters fins al Rebost Solidari, i ha emplaçat a consumir cultura i restauració de barri. Ha recordat que en aquest popular districte es va gestar la campanyai ha criticat que no s'obrin vies segures perquè els refugiats arribin a Catalunya.També ha enviat un record per "els" i ha manifestat el seu compromís contra el fanatisme i els interessos de les potències mundials. Cuixart també ha esmentat la qüestió climàtica: "davant els nassos i el planeta plora, ens diu que es pot acabar la festa; anem tard, la Terra se salvarà bé tota sola, però no salvarà la humanitat dels mateixos humans".Cuixart també ha agraït elrebut durant el temps en què va ha estati ha rememorat una anècdota amb: "Traçàvem un mapa del barri a través dels remitents de les cartes que ens arribaven de Gràcia". A més, ha agraït elsque li dedicaven els joves d'un casal popular cada vegada que sortia amb el cotxe per tornar a la presó després d'un permís:L'alcaldessa de Barcelona,, ha estat rebuda amb. Perquè pogués parlar, el pregoner Cuixart ha hagut d'intervenir per defensar-la: "Tots formem part del mateix poble". Un cop el públic s'ha calmat, l'alcaldessa ha recordatamb Cuixart i agraït als organitzadors que la Festa Major es pugui dur a terme. En acabar el discurs, Colau sí que ha rebut alguns aplaudiments.

