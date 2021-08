La Fiscalia General obre investigació per la repatriació de menors de Ceuta

La(FGE) i la Fiscalia de Ceuta han deciditper conèixer les condicions en què s'està produint laque romanen a la ciutat autònoma dedesprés que arribessin al maig, segons ha avançat l'ABC i han confirmat altres mitjans.Aquest mateix diari avança queel pla de repatriació posat en marxa pel Ministeri de l'Interior i els detalls ja que només haurien rebut una comunicació genèrica que no deia ni quants, ni qui ni quan anaven a començar.La Policia Nacional vai el trasllat es produeix en grups de quinze. S'ha començat amb els 234 adolescents acollits al poliesportiu Santa Amelia, segons han explicat fonts policials a Europa Press.Aquestes mateixes fonts apuntaven queLa delegada de Govern a Ceuta, Salvadora Mateos, va anunciar dilluns passat que "en dies" es comprovaria que les relacions entre Espanya i el Marroc tornen a ser "molt bones" després del canvi al front del Ministeri d'Afers Exteriors.Elde menors des de Ceuta, segons han informat a Europa Press fonts de la institució que dirigeix Francisco Fernández-Marugán. En un text enviat a Save the Children i Associació Elín, el Defensor de el Poble assenyala que, després d'haver tingut coneixement que s'estan produint devolucions de menors "sense procediment" a Ceuta, ha iniciat actuacions d'ofici davant del Ministeri de l'Interior.La subcomissió d'Estrangeria delde menors sense garanties jurídiques. Així ho ha manifestat l'Advocacia Espanyola aquest dissabte en un comunicat, difós a la llum de les devolucions d'immigrants marroquins menors d'edat dutes a terme en les últimes hores.En aquest context, ha recordat que el Tribunal Constitucional espanyol, en dues sentències de el 22 de desembre de 2008, van reconèixer a menors marroquins el dret a oposar-se judicialment a la seva repatriació, al tenir "capacitat i maduresa suficient" per impugnar davant la Justícia decisions que perjudiquin els seus interessos.

