La pressió policial redueix els botellots a la Costa Brava

Laa lahan aconseguitde joves durant la matinada. No les han evitades, però sí que les que hi ha hagut han estat menys nombroses que altres nits., on l'Ajuntament ha posat tanques de formigó als aparcaments, se n'ha fet un a tocar de les Gavarres. Al poble veí,, la policia ha avortat un botellot al paratge Boet. I as'han dispersat grups d'un centenar de joves al passeig i s'han posat quatre denúncies. Les, perquè l'efecte crida als municipis que no tenen confinament nocturn crea problemes d'ordre públic i "tensiona" les plantilles.... Les mesures que han emprès els ajuntaments de la Costa Brava sense confinament per lluitar contra els botellots han aconseguit reduir-los. Si més no, aquesta primera nit d'un cap de setmana que fa témer, sobretot, l'efecte crida. Sí que hi ha hagut concentracions de joves fumant i bevent al carrer o en finques rústiques, però no han estat tan massives com les de les últimes nits., l'Ajuntament s'ha vist forçat adel poble on aquests darrers dies es feien botellots. N'hi ha al que es troba situat darrere l'Ajuntament i també al del cementiri. "Els qui es concentraven es dedicaven a voltar per diferents zones del poble; ens hem vist obligats a posar aquestes tanques, però és trist que haguem de prendre aquesta mesura en ple mes d'agost", diu l'alcaldessa, Vanessa Peiró.(Alt Empordà), onla pressió policial entre agents locals i Mossos d'Esquadra ha evitat que hi hagués botellots a la zona de Riells (que era la que més preocupava). Quan han tancat els bars, els joves s'han concentrat a la plaça de l'Univers, però la presència policial –hi havia furgones dels ARRO- ha evitat que la situació anés a més. Sí que els agents han hagut de dispersar, però, alguns grups que feien la festa carrers més interiors del municipi."Tenirde matinada i, perquè els primers reben moltíssima gent que ve de llocs on sí hi ha toc de queda", explica el president de l'Associació de Caps de Policies Locals de les comarques gironines, l'inspector David Puertas. Ell també és qui comanda la Policia Local de(Baix Empordà), un municipi on"Comencen la festa en un lloc i no els fa res fer quilòmetres per acabar-la en un altre; i tot això, amb el risc que comporta", diu l'inspector. No tan sols perquè els joves després agafen el cotxe per tornar-se'n a casa, sinó també perquè als botellots les mesures de seguretat contra la covid-19 "brillen per la seva absència", subratlla David Puertas.El. Perquè sinó "els joves agafen els cotxes" i salten al poble del costat, o a aquell altre que no té confinament nocturn, per fer-hi botellots.Per això, Puertas diu que s'hauria de tenir en compte "per evitar efectes crida. I en el cas de la Costa Brava, les policies locals reclamen que el toc de queda s'estengui arreu fins que hagi passat el gruix de l'estiu.

