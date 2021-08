Podem avisa Marlaska que la repatriació de menors al Marroc és «molt greu» i vulneraria els seus drets

La ministra de Drets Socials i Agenda 2030,, ha, Fernando Grande-Marlaska, quede menors que van arribar el maig a Ceuta és quelcomen el marc de la legislació espanyola i que podria "incomplir" els drets dels infants i joves estrangers que es troben al país, així com diversos "compromisos internacionals".A través d'unaenviada a última hora d'aquest divendres, publicada per El Confidencial, el ministeri que lidera Belarra ha assenyalat quede trasllat d'una part dels menors que es troben a Ceutaespanyola" i allò que estableix a la Convenció sobre els Drets de l'Infant.La ministra de Podem ha recordat que el seu departament ha ofert el seuen "reiterades ocasions" per "garantir el retorn segur" dels migrants, que fins ara estan sota la tutela de l'administració espanyola, concretament per la ciutat autònoma de Ceuta.El ministeri de Drets Socials apunta, entre d'altres, que la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea determina que "l'interès superior del nen constituirà una consideració primordial", i que la Directiva 2008/115 disposa queo uns serveis d'acollida adequats a l'Estat de retorn".Per tot això, la missiva dirigida a Marlaska vol "deixar constància quede les actuacions dutes a terme per la Delegació del Govern a Ceuta i les forces i cossos de seguretat de l'Estat" en la repatriacióLa polèmica ha arribat després que aquest divendres el govern de l'Estat ordenés la devolució de 800 dels menors que van creuar la frontera amb el Marroc -la majoria, nedant- entre el 17 i el 19 de maig passat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor