Piqué al rescat: es rebaixa el sou per poder inscriure els nous fitxatges

No podia ser ningú més que ell.ha acordat rebaixar-se "significativament" el seu salari perquè el Barça pugui inscriurea la Lliga espanyola. Així ho ha confirmat el club en un comunicat aquest dissabte.Així doncs, tots ells podran ser convocats pel partit d'aquest diumenge contra la. El segon capità dels blaugranes, segons han explicat diversos mitjans però encara no ha confirmat el club, renova per una temporada més iD'altra banda, segons explica el Barça en el mateix comunicat, s'està negociant amb"per tal d'arribar a una adequació salarial a la situació que viu l'entitat". No especifica que passa en l'últim dels capitans,, tot i que ell mateix ha explicat fa poques hores en una entrevista a La Vanguardia que renovaria "a la baixa".En cadascun dels tres casos, el club celebra laper acordar aquesta rebaixa. Durant l'estiu el Barça ha venutper 8 milions d'euros,per 15,per 5 iper 3,5, sumats a la cessió deper 6 milions. Això no ha estat suficient per complir amb el topall salarial que ha obligat a deixar marxari a haver dede la plantilla actual.

