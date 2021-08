Adeu a les Galeries «El Camello» de Portaferrissa

Altres notícies que et poden interessar

Les icòniquesdesprés de gairebé 50 anys. Laeconòmica derivada de la pandèmia de la Covid no ha permés els comerciantsi el propietari els ha portat al jutjat per reclamar elEl passatge comercial tancarà, tal com ha informat El Periòdico. La capital catalana diu adeu a una zona que ha acollit establiments de roba underground i on s'han vestitdurant les últimes cinc dècades.Tot i les intencions del propietari, els llogaters han acordat. Així,del carrer de lai també el bar El Jardí, característic per tenir una terrassa dins de l'establiment. El camell que rebia els clients a l'entrada del passatge es despedeix, doncs, gairebé cinquanta anys després.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor