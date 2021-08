El Govern defensa la candidatura als Jocs d'Hivern el 2030: «Encara hi haurà neu al Pirineu»

Aquesta setmana s'ha publicat el sisè informe d'experts de l'ONU sobre el Canvi Climàtic , que explica que l'acció humana ja ha provocat canvis irreversibles en el clima. Augmentarà el nivell del mar, les temperatures seran més altes i les sequeres estaran més presents.El director general de Polítiques Ambientals, Antoni Ferran, ha dit al Via Lliure de RAC1 queUna de les més visibles,Tot i això, el Govern de la Generalitat, segueix defensant la. Si ens ho plantegéssim per d'aquí a 50 anys, la decisió seria una altra", ha dit Ferran en una entrevista aquest dissabte. Així, el director general considera que els efectes del canvi climàtic ja no es poden revertir a curt termini i considera que ens hem de centrar mirant el futur: "Ho hem d'entendre com unai canviar la nostra relació amb l'entorn".És més, sobre la candidatura olímpica, Ferran creu que s'ha d': "Tothom ha de poder continuar portant un plat a taula". Per aquest motiu, el director general ha demanat més recursos materials i econòmics destinats al Departament d'Acció Climàtica.

