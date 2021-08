El pic de l'onada de calor arriba aquest dissabte

, tercer dia de la primera onada de calor de l'estiu. I és que el dia ha començat més càlid que l'anterior, amb una matinada molt càlida i xafogosa i mínimes a primera hora que no han baixat dels 20 graus, més enllà del Pirineu.Les temperatures avui es poden enfilar fins also eli els termòmetres poden marcara les comarques de l'. ​En aquest marc, el Servei Meteorològic de Catalunya ha decretat elA partir de, arribarà una massa deinestable que podrà deixara la meitat oest del país, amb la possibilitat de. Laés que diumenge comenci a marxar la massa d'aire càlid causant de l'episodi de calor. Els models a mitjà termini indiquen que a partir de dilluns 16 la calor es normalitzarà progressivament.L’onada de calor, amb temperatures molt altes i uns valors d’humitat relativa molt baixos, generen un episodi de per incendis forestals com a mesura de previsió davant els focs que ja s'estan produint mentre que el Govern ha fet una crida a la responsabilitat davant el pitjor escenari de risc d'incendi en 18 anys.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor