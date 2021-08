Les persones sense sostre «són dels principals afectats per les condicions meteorològiques»

Lafa seguiment, com és habitual, de les. Aquests dies, però, en plena, professionals i voluntaris posen l'èmfasi en més aspectes que de costum. Marta Maynou, cap del programa d'acollida d'Arrels, explica a l'ACN que exposar-se a temperatures altes és "la punta de l'iceberg" dels problemes que es troben els sensellar, ja que viure al carrer té molts riscos.Tot i això, destaca la importància dels episodis climàtics ja que les persones en situació de carrer estan entre els principalsadverses. "Estan a la intempèrie i per tant no disposen de refugi".És el cas del Manuel (62 anys), que fa vuit anys que viu al carrer, al costat del mercat de la Barceloneta. És un dels usuaris que Arrels acompanya i ha rebut la visita d'un equip de carrer de l'entitat. "Suposa una alegria que vinguin, perquè estàs sol. Si almenys venen ells, t'aconsellen", comenta.La Verònica Beas, educadora social de la fundació, comenta que el que fan és visitar persones com el Manuel, preguntar-los com estan i si necessiten alguna cosa. A més, aquests dies també elsi estan especialment pendents de les persones que saben que tenen"Hem vist moltes persones per la Barceloneta i algunes precisament han tingut problemes pel sol o pel fet d'estar al carrer, que suposa caminar molt", diu Beas, que afegeix que alguns tenen moltes ferides, i els orienten per visitar el centre mèdic més proper de la zona.Preguntada pels espais, Maynou veu amb bons ulls que s'habilitin des dels municipisperquè les persones es puguin resguardar tot i que assenyala que tampoc canvia molt de la realitat de les persones sense sostre que, per exemple, van a parcs o jardins.Els centres de dia i per a persones sense llar, comenta, es poden considerar una mena de refugis climàtics i s'ofereix aquesta possibilitat d'estada tot l'any. Malgrat això, admet que en aquests moments hi ha aforaments limitats i mesures pel context de la covid que no fan fàcil l'acollida.

