Altres notícies que et poden interessar

Després de guanyar la batalla per poder vendre tests d'antígens sense recepta, les farmàcies s'ofereixen ara a vacunar contra la Covid. Ho ha avançat el Via Lliure de RAC1 aquest dissabte, amb declaracions de XXXXXX.Segons ha avançat el Via Lliure de RAC1, en un moment en què hi ha més hores disponibles que cites sol·licitades, les farmàcies s'ofereixen a vacunar contra la Covid. Tal com expliquen des del Col·legi de Farmacèutics, aquests establiments tenen un "paper clau" per l'accessibilitat que tenen de cara a la ciutadania. "Cadascú té el seu farmacèutic", diuen, fet que facilita la confiança que aquest té amb el ciutadà. Justifiquen també aquesta decisió gràcies a la capacitat que poden tenir les farmàcies de convèncer els ciutadans més recelosos amb la vacunació.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor