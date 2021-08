Paluzie creu que el govern del PSOE i Podem és un «risc» per l’independentisme

Rebuig a la taula de diàleg

L’acord per l’ampliació del Prat, un "parany"

La, ha assenyalat que l’suposa "un cert" perquè ofereix "acords no gaire substancials, però amb els quals acaba apareixent com un govern de l’Estat més amable".Així, ha reconegut en una entrevista a l’ACN que" pel sobiranisme quan elel qual tenia una actitud "molt més descarnada i molt menys suau", la qual cosa "sempre cohesiona".La líder sobiranista ha advertit queamb l’estratègia d’ERC, que "implica fer acords amb aquell a qui li vol prendre el vot", però que pot "acabar afavorint" els socialistes.En la mateixa línia, Paluzie ha declarat que "no és molt coherent" que, per una banda, ERC i la resta d’actors sobiranistes "estiguin denunciant vulneracions de drets humans" per part de l’Estat i que, de l’altra, els republicans estiguin "sostenint" el mateix govern espanyol. Tot i això, ha reconegut que tant"al final han anat acceptant el projecte que de manera més explícita ha defensat ERC", referint-se aper sobre la via unilateral.El presidentha explicat que vol convocar l'abans de la primera reunió de la taula de diàleg amb el govern espanyol, prevista per la tercera setmana de setembre, amb la intenció d'"", incloent-hi agents econòmics, societat civil i món municipal.ja avisa, però, que l’única raó per la qual hi participaria seria la de: "Ni referèndums sobre estatuts, ni un referèndum amb tres respostes o altres ensarronades", adverteix Paluzie. De fet, l’entitat consultarà amb la militància si dona suport a l’Acord Nacional per a l'Amnistia i l'Autodeterminació, ja que no només no espera resultats de la taula de negociació, sinó que no creu "ni que hagi de començar".Dels primers, la presidenta de l’ANC fa unde la creació del Fons Complementari de Riscos per protegir els encausats en causes com la del Tribunal de Comptes per l’acció exterior de la Generalitat entre 2011 i 2017. "És anar una mica més enllà i intentar defensar l'acció del Govern i dels seus alts càrrecs", valora.Tanmateix,: "Va en la direcció totalment contrària, d’entrada perquè et poses tu mateix en el parany de generar una discussió entre ecologistes i no ecologistes, quan en realitat tot el que passa amb l’aeroport de Barcelona va molt més enllà de si la pista és massa curta", ha argumentat.En aquesta línia, ha recordat que a AENA "durant anys no li interessava" que Barcelona fos un hub, i que volia que el del Prat "fos un aeroport low-cost". "En tot cas, si jugues al 'mentrestant', juga-ho sempre amb una perspectiva més ambiciosa; presenta tu un model d'infraestructures pel país", ha exigit.

