Mèxic demana perdó per l'ocupació i la colonització espanyola

El president mexicà,, s'ha disculpat per la "catàstrofe" de la colonització espanyola. Ho ha fet en un acte oficial de commemoració aquest divendres delsi ha demanat perdó a les víctimes de la catàstrofe originada per l'ocupació militar espanyola.Alhora, López ObradorPer al president, la conquesta i la colonització són "signes del passat" i ha afirmat que després de l'arribada dels espanyols la població es va reduir més d'un 90% per les malalties, la destrucció i la guerra.El discurs, que es pot veure íntegre al canal de YouTube del president, denota una enorme crítica contra la colonització espanyola i d'occident:

