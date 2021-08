Bartomeu envia una carta a Laporta criticant la seva «inacció» i es justifica amb la pandèmia

L'expresident del FC Barcelona,, ha enviat una carta a l'actual president del club,, en què critica la "inacció" de la junta actual. L'expresident també es defensa de la "nefasta gestió" de la qual el va acusar Laporta, i reivindica els mandats presidits per ell mateix i per. De fet, qui segons Bartomeu va deixar aquestava ser Laporta el 2010.En la missiva publicada per l'Agència EFE i recollida per diversos mitjans de comunicació, Bartomeu també recorda la importància del projecte. Si l'actual junta ho hagués aprovat, segons explica, "hauria suposat una entrada de capital mínim de 220 milions", mentre que lamenta que "no hi va haver" per part de Laporta. A més, defensa les negociacions iniciades amb el fons d'inversióSobre el projecte de la, reivindica que la seva junta va ser qui va assegurar-se de l'entrada del club -Bartomeu va anunciar la creació de la competició en el moment de dimitir-. "Vam deixar en mà dels socis una entrada neta deel mateix maig del 2021", recorda l'expresident.En la mateixa carta, Bartomeu no es pronuncia en cap moment sobre ladel club blaugrana, però sí que retreu a Laporta que hagi deixat de reclamar elsen el litigi judicial que la junta de l'expresident mantenia amb. "Per què heu pres aquesta decisió contra els interessos del club?", es pregunta l'expresident, que defensa que les expectatives eren "favorables" pel club.En resposta a les últimes declaracions de Laporta i la seva junta sobre la, Bartomeu demana que "es facin públics" els resultats de l'auditoria encarregada per Laporta i que es donin a conèixer les

