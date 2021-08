Les millors sèries per veure d'una volada abans d'acabar l'estiu

El inocente

Els principals protagonistes de la sèrie. Foto: HBO

El càsting principal de «Hollywood» Foto: Netflix

El segon estiu de la pandèmia ha suposat una desconnexió absoluta per a la gran majoria. Alliberar-se d'una rutina marcada per la Covid-19 ha suposat centenars de milers de viatges arreu (inclòs per tot Catalunya) de moltíssima gent. Tot i això,i seguir la majoria de recomanacions sanitàries (i de seguretat) per tal de no multiplicar els casos de coronavirus que ha provocat la variant Delta.És en aquesta situació que molts han optat per plans molt més casolans, que incloïen una bona dosi de les plataformes comper tal de gaudir d'una bona dosi de desconnexió. A punt de tornar de les vacances i de l'arrencada de la rutina, us recomanem un conjunt de sèries que es poden devorar (pràcticament en dies, algunes en només un) per poder gaudir de les últimes fuetades de l'estiu:On?10La primera sèrie dirigida perpromet les delícies dels amants dels thrillers i de les històries de suspens. Executada amb la destresa característica del barceloní, la història avança amb una gran interpretació de, molt ben acompanyats per José Coronado. Un producte al més pur estil Netflix: fàcil de consumir, àgil i amb girs de guió que mantindran l'espectador enganxat fins al final.On?16L'única història aliena a les pel·lícules de(exceptuant l'última trilogia produïda per Disney, una veritable aberració) que val la pena.interpreta un dels millors personatges que ha dissenyat mai l'univers d', en un escenari posterior al de l'últim film on apareix. Un recopilatori de capítols molt ben filats, gairebé autoconclosious, que mereixeran els aplaudiments dels fanàtics però també poden incorporar nous adeptes a les galàctiques històries d'Star Wars.A on? Movistar+10Era molt difícil quese separés del personatge de Walter White a la sèrie, però aquesta minisèrie de la CBS pot donar una nova perspectiva a les impecables habilitats interpretatives de l'actor. En una situació catastròfica per al seu fill, un jutge decideix actuar de manera ràpida, implacable (i al marge de la llei) per protegir-lo. Tensió dirigida per(responsable de).On?16Un clàssic immillorable de l'humor anglès que cal veure abans d'acabar les vacances per aixecar un somriure al mateix temps que es retorna a la rutina. Les aventures dels personatges a l'hora de gestionar un dels hotels més carismàtics de la història de la televisió marca un abans i un després en les sèries de comèdia de la producció televisiva. De la mà de(protagonista, director i guionista), l'espectador es gronxarà de riure amb el matrimoni que regenta un hotel a la costa d'Anglaterra.On?25Recuperar la fe en el periodisme és un dels objectius més difícils que té la societat actual, però aquesta immensa, magnífica i pletòrica sèrie escrita (i dirigida) perpot ajudar una mica en retornar la confiança en els periodistes. La sèrie, de tres temporades (cancel·lada per ser tan punyent amb casos reals) aborda una desena de temàtiques que van passar de veritat a través d'una redacció de notícies d'una cadena de televisió. És la millor sèrie sobre periodistes de la història.On?Els amants de la història de la monarquia anglesa no poden deixar escapar aquesta minisèrie produïda per la BBC que aborda les vides de, quatre dels reis més importants que han governat mai a Anglaterra. La primera part de la sèrie explica el vessant més històric dels tres personatges; el segon, però, és el més interessant: la versió que va escriurede tots tres. El repartiment és espectacular:On?13Infinitat de sèries i pel·lícules han explicat el context històric, polític i social d. Aquesta hilarant comèdia se centra en les vides de diverses adolescents que viuen en un institut del comtat de Derry, un dels més conflictius. Envoltades de militars, controls i nacionalismes a dojo, experimenten i creixen en una vida marcada per la ironia, l'humor àcid i l'histrionisme tan característic dels irlandesos.On?Una de les millors minisèries que amaga la plataforma Netflix. Un repartiment espectacular en una història que barreja el clàssic western, una original història en un gènere mastegat i fortes pinzellades feministes en ple segle XIX.són els caps de cartell d'aquesta dramàtica (i bella) sèrie que delectarà la vista dels espectadors.A on?L'originalitat a vegades brilla per la seva absència en la majoria de noves sèries que apareixen a les plataformes. No és el cas d', una sàtira familiar-comèdia negra-thriller psicodèlic que farà les delícies de tots aquells que busquen una història nova, sorprenent i plena de frescor. A tot això se li suma un altre factor: l'animació que presenta la sèrie, innovadora, que dona un altre salt qualitatiu a tot el que vol explicar amb els seus vuit capítols. No decebrà a ningú.On?Una de les minisèries més meravelloses que amaga Filmin. Delícia britànica, al més pur estil de produccions com, que explica la història d'un veterinari escocès que marxa al camp anglès a treballar, en un petit poblet en l'època posterior a la Primera Guerra Mundial. Històries mundanes, afables i divertides que passen la mar de bé i aconsegueixen dibuixar un somriure a tothom que s'endinsa en els verds prats, les granges i els petits comerços de la sèrie.On?Les pel·lícules són somnis que es fan realitat a través d'una pantalla. Són milers d'històries que commouen i emocionen els espectadors de tot el planeta. Sobre aquests fonaments es va construir la indústria cinematogràfica de Hollywood, afegint-hi tones de cinisme, un moralisme nord-americà que encara avui s'arrossega, i totes les pinzellades possibles de racisme, classisme, homofòbia i misogínia que amagaven actors, directors, productors i propietaris. Tota aquesta alineació d'odi social és tombada per la nova obra de, Hollywood, on responen a una de les majors preguntes que es fa l'ésser humà, aquest cop en referència al setè art: què hagués passat si...?On?Trencadora, sense tabús i aire fresc. La producció de Paco León se centra en la visita de l'actriu Ava Gardner al Madrid de 1961 , banyat d'un franquisme instaurat per tots els racons, una societat rovellada per les tradicions i una sexualitat desconeguda pel país. La crònica és arriscada i la perspectiva és molt atrevida, però el resultat és potent, bo i amb un humor ben murri.i la resta d'actrius que interpreten personatges comestan impecables.On?26Una de les produccions més originals i ràpides de veure que ofereix Netflix. Dues temporades de capítols que només segueixen tres temàtiques: l'amor, la mort i els robots. Poden ser-hi totes tres, dues o només una, peròés que tots els capítols estan creats per autors diferents de països diversos. Cadascuna de les entregues té una animació concreta iOn?Crònica de la vida i aventures de cinc amics aldels anys 80,va causar estralls entre la població homosexual. En una forta crítica a les doctrines homòfobes -tant governamentals com socials- que encara existeixen, la minisèrie s'obre pas en un conjunt de personatges fantàsticament construïts, que narren a través del somriure i el dolor el que va viure (i patir) tot un col·lectiu.On?12Una bonica història per tancar un dels estius pandèmics més estranys de les nostres vides. L'adaptació del llibre de laha complert les expectatives dels fans, de la crítica i de tots aquells seguidors dels serials romàntics. El duet interpretatiu dels joves protagonistes () ha estat un complet encert per vestir una producció molt curosa amb la trama que presentava Rooney. Senzilla i molt ben executada.

