La UE afronta dividida l'horitzó d'una onada de refugiats d'Afganistan

Peticions d'asil a l'Estat

Borrell demana reprendre converses

Fins a 13 capitals han caigut

La retirada de les forces occidentals d'Afganistan encara empitjora més la situació al país, amb bona part del territori controlat pels talibans.i podrien arribar aviat fins a un milió. En aquest context, Europa preveu un possible augment de refugiats que podrien intentar arribar al continent, com va succeir amb. El continent, de nou, afronta ja la crisi amb els països dividits i dubitatius.L'any 2020,, una xifra només superada pels refugiats de Síria. El 35% de les sol·licituds van ser registrades a Alemanya. Tot i que aquest any se n'han registrat menys peticions, només 4.000, es preveu que augmentin els mesos vinents. La UE intenta posar fre al conflicte ide la sortida de població d'Afganistan. Fonts de la Comissió assenyalen que al Pakistan hi ha 3,5 milions de refugiats afganesos i a l'Iran, tres milions.L'estat espanyol manté en estudi "cas per cas" les més de 200 sol·licituds d'asil pendents de resolució tramitades per ciutadans afganesos que es troben a Espanya des de 2008 i que volen continuar a l'Estat, tot i quede país centreasiàtic. D'altres estats sí que han pres aquesta decisió pel que fa als refugiats afganesos, comi elsMalgrat tot, Alemanya i els Països Baixos van ser dos dels sis països europeus que el 5 d'agost van enviar una carta a la Comissió Europea reclamant que, tot i la crisi humanitària, no se suspenguessin les devolucions forçades de migrants afganesos un cop es rebutja una petició d'asil. Després, però, se n'han desmarcat, com, que també firmava la carta. Encara mantenen la posició, els altres firmants. La gestió d'una nova crisi dels refugiats amb l'ja assentada a bona part del continent divideix els mandataris europeus.Segons les dades de l'Oficina d'Asil i Refugi, dependent del Ministeri de l'Interior, 987 afganesos han sol·licitat des de l'any 2008 protecció internacional a Espanya., i de les quals, 533 de manera favorable (el 70%) reconeixent algun grau de protecció internacional. D'acord amb aquestes dades, quedarien 221 sol·licituds més per tramitar, tot i que araEl 2020 l'Estat va atendre 34 sol·licituds d'asil, a altres països europeus com. Per aquest motiu, les autoritats espanyoles no veuen necessari adoptar mesures excepcionals, "sinó que es procedirà a l'anàlisi individualitzada de cada cas i es tindrà en compte sempre la situació actual al país asiàtic".Aquest procediment és habitual quan tenen lloc crisis com la que pateix l'Afganistan, en vista de la creixent inseguretat que impera en aquest país per l'incessant avanç dels talibans. Fonts d'Interior expliquen que, dins dels tràmits de l'Oficina d'Asil i Refugi, que sol ser tenir un ritme lent en la publicació de resolucions.L'Alt Representant de la Unió per a Assumptes Exteriors i Política de Seguretat,, va remarcar dijous que l'ofensiva militar que estan duent a terme els talibans xoca de manera frontal amb el compromís que van adquirir en les converses de Qatar., va emfatitzar, i va instar als insurgents a que reprenguin immediatament les converses i posessin fi a la violència, a més de restaurar un alto el foc "complet i permanent"."Encoratgem a la República Islàmica de l'Afganistan a resoldre les diferències polítiques, augmentar la representació de totes les parts interessades i", diu Borrell. El cap de la diplomàcia europea conclou recordant quesempre que s'assoleixi "un arranjament pacífic i inclusiu i al respecte dels drets fonamentals de tots els ciutadans, incloses les dones, els joves i les minories".En l'última setmana, els talibans han augment el ritme dels seus atacs i, el que significa gairebé un terç de les 34 que conformen l'Afganistan. La portaveu de l'Shabia Mantoo afirma que l'organisme "està alarmat per la crisi humanitària que s'està desenvolupant" i ha recordat que, "sense una reducció significativa de la violència,des que van iniciar els recomptes per part de l'ONU".La situació actual s'ha agreujat arran del pacte firmat perde retirar les tropes abans del maig, a canvi d'una suposada treva per a organitzar un procés d'inclosa.va endarrerir la retirada de les forces nord-americanes, i en conseqüència de l'OTAN, fins a finals d'agost, però no l'ha revocat.Els talibans no estan complint el pacte i, en canvi, aposten per a aconseguir elamb la comunitat internacional. Però el secretari general de l'OTAN, Jens Stoltenberg, ja ha advertit aquest divendres als talibans que "no seran reconeguts per la comunitat internacional" si prenen l'Afganistan "per la força".

