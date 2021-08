Dos detinguts per intentar cremar un treballador d'un càmping del Berguedà

Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dijousen grau de temptativa i un delicte d'incendi.Tal com ha pogut saber, els fets van tenir lloc a les 3 de la matinada del passat diumenge, 7 d'agost, al càmping. Tres joves es van discutir prèviament amb un treballador del càmping i van calar foc a la tenda -tipus bengalí- on dormia. Sortosament, la víctima no hi era i només es va cremar la tènia en qüestió i algunes altres del voltant.Les flames, que es van poder apagar gràcies als altres hostes del càmping,Els dos joves detinguts dijous han passat aquest divendres a disposició judicial i s'ha decretat llibertat amb mesures cautelars.Els Mossos van desplaçar-se fins al lloc dels fets i han obert una investigació que ha suposat aquestes dues detencions.

