Què passa amb Pol Granch? Masclisme, agressivitat i mofes misògines

esta es la clase de persona a la que escucháis, intentando ridiculizar a Natalia Lacunza quien no necesita hacer el ridículo para seguir vendiendo entradas, qué mala memoria tiene este chico☠

(gracias a la persona q grabó esto porq así este tío no va a poder negar su misoginia) pic.twitter.com/hp8kxNrWe3 — demasiadas mujeres (@tengoqdecirq) August 12, 2021

“quédate con ELLA”, pol granch el ex menos reventado, supérala idiota pic.twitter.com/L3VJnWCBtv — mart (@altermaleg) August 12, 2021

a veces el sentido del ridículo es importante creo — Natalia (@natalialacunza) August 12, 2021

Pol Granch, desde que me la liaste en la fiesta de Los 40 de 2019, cuando me trataste como una putísima mierda, llevo calladita.

Sales en Élite, te vistes como Harry Styles y cantas baladitas tontipop porque mucha gente ha mirado para otro lado.

Por mi parte: que te jodan 😘 — Sara Socas (@socasmc) July 6, 2021

Marc Seguí i Pol Granch: piulades masclistes, feixistes, homòfobes i racistes

Les piulades de Pol Granch Foto: Twitter

Les piulades de Marc Seguí Foto: Twitter

Recycled J denunciaba esta situación en su cuenta de Instagram, sin dar nombres, y está claro que se refiere a personas como Marc Seguí, que utilizan la estética queer en sus videoclips y después sale a la luz su verdadero posicionamiento. Samantha Hudson nos lo cuenta. pic.twitter.com/IdQl8v8z26 — Trigonometry (@ThreeNotas) July 6, 2021

és un dels cantants i actors joves més coneguts pel públic adolescent a tot l'Estat. Protagonista de la quarta temporada d'i autor de diverses cançons amb gran repercussió a les llistes d'èxit, va llançar-se encara més a la fama després de l'estrena de la cançóamb. Els seus inicis artístics a gran escala van aixecar el vol gràcies al seu pas pel programael 2018. Ara, però, és el culpable d'una sonada polèmica masclista contra la seva exparella, la també cantant. No és ni la primera ni l'única misògina.El madrileny de 23 anys, d'origen francès, ha protagonitzaten un dels seus concerts. Entre escarafalls i imitacions molt feridores, Granch imita el to i la veu de la seva exparella en el moment de cantar, la cançó que van crear tots dos.Després, en un moment de la cançó Chocolatito, ha modificat la lletra que diu "quédate con él" per cridar "quédate con ella", ja que Lacunza està actualment sortint amb una altra dona. Les xarxes s'han mostrat molt crítiques amb Pol Granch, queper comportaments "molt misògins".Natalia Lacunza no s'ha quedat de braços plegats i ha decidit respondre tot el seguit de bromes i burles de la seva exparella a través d'una altra piulada a Twitter.La rapera i freestyler de hip-hopcampiona d'Espanya de les batalles de galls, va revelar el juliol el maltractament rebut per Granch durant la festa dels 40 Principals del 2019. A través d'un fil de piulades, Socas relatava com "l'havia empentat" i l'havia "faltat molt al respecte".La llista de desastres no finalitza aquí. Els dos autors de la cançó Tiroteovan haver de disculpar-se públicament per tot un llista de piulades masclistes, homòfobes, racistes i feixistes que havien fet entre 2013 i 2017.Els dos, en especial Granch, van ser molt criticats, sense haver "modificat cap dels seus comportaments tòxics" fora dels escenaris, segons la majoria dels músics que s'han mostrat molt en contra d'ells. Un dels cantants més aplaudits en criticar Seguí i Granch va serDesprés de recollir sonats èxits a la música i al món de Netflix amb la sèrie d'Élite, Granch rep una onada de crítiques per comportaments reiterats de masclisme i agressivitat. A hores d'ara, però, no ha dit res al respecte.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor