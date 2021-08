Javier Tebas, el votant de Vox que demanava a Laporta «apartar l'independentisme»

Present a Vox, passat a Fuerza Nueva

És un delsde la setmana. Advocat de professió,, president de la Lliga, ha estat en boca de tothom pel seu paper endel FC Barcelona. El motiu ha estat l'arribada dels fons d'inversió CVC a la competició espanyola. Acceptar aquesta pluja de milions hauria permès renovar l'astre argentí, peròva refusar-la per "no hipotecar els drets del club pels pròxims 50 anys". És llavors quan Tebas reacciona contra el Barça . Des d'ironitzar amb ladel club fins a dir a Laporta, passant per descriure eldel president per haver-se quedat sense diners i sense Messi. Però no és el primer ni l'únic moment on el costat més hooligan de Tebas ha emergit, catapultant el seual capdavant de la Lliga, per exemple davant la proposta de la Superlliga, quan va protagonitzar un enfrontament obert amb, president del Reial Madrid.També s'ha enfangat amb d'altres polèmiques amb. Només cal traslladar-se a laa l'equip blaugrana. Tebas demanava llavors a Laporta, però també al candidat Víctor Font,del club. Precisament, qui feia aquestes declaracions demanantés confés votant de l'extrema dreta dei exmilitant de l'extint partit d'extrema dretaEl càrrec de president de la Lliga mai ha evitat que Tebas opinés sobre qualsevol cosa. També va ser molt actiu durant el. Abans de la votació, Tebas ja advertia quedel futbol espanyol si Catalunya s'independitzava.De fet, ja després del referèndum, el president de la Lliga reconeixia que la competició no es podria donar per acabada si-llavors a Primera- deixaven de participar-hi. Tot això, mentre, un equip evidentment no espanyol, juga a laespanyola -a partir del setembre,Elde Tebas no ha aflorat només contra el Barça o l'independentisme. També ha estat clar sobre el paper delen la competició que presideix. "Si preguntes alguna cosa que no sigui al manual, no tornaràs a sortir", deia Tebas en una entrevista a la COPE en referència als periodistes que entrevisten als jugadors després d'un partit. Amb molta tranquil·litat,i mai se n'ha amagat. De fet, tot el contrari, se n'ha mostrat molt orgullós. El gener de 2019, en la mateixa entrevista en què defensava censurar periodistes, i amb els deencara en una fase de creixement, Tebas defensava que Espanya necessitava. "Si el partit va en la línia que per ara va,", assegurava.El 2016 ja mostrava quina era la seva línia política, i en una entrevista a El Mundo, afirmava que trobava a faltar, en referència al partit d'extrema dreta francès, liderat abans per Jean-Marie Le Pen i ara per la seva filla Marine Le Pen. Això, era perquè la resta de partits no estaven defensant "degudament la identitat d'Espanya". Ell, en tot cas, és nascut a Costa Rica, on els seus pares (un militar i una psicòloga) van anar a treballar des d'Osca fins que va tenir quatre anys.I la ideologia de Tebas no es queda només en les paraules, sinó que també va fer, concretament a, un partit polític ja desaparegut i fundat peren l'impàs entre la mort de Franco i l'inici de la Transició. La intenció del partit era continuar amb "elsi la lluita contra la democràcia". Per aconseguir aquests objectius, el partit fins i tot va recórrer a la violència. Els autors de la, de fet, tenien vincles amb Fuerza Nueva.D'això en fa molts anys? Sí, peròde llavors. "Si ser d'extrema dreta és tenir un sentiment de la unitat d'Espanya, de la família, de la defensa de la vida i de la religió, segueixo en aquest grup;", sentenciava en la mateixa entrevista a El Mundo el 2016.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor