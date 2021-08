Interior ordena la devolució dels 800 menors que van arribar a Ceuta

El Ministeri de l'Interior ha ordenat la devolució de tots els menors migrants que van arribar a Ceuta el maig del 2021, uns 800, en una de les majors crisis diplomàtiques i migratòries de l'Estat, quan el Marroc va aixecar el control fronterer. Segons ha avançat la Cadena SER i han confirmat diversos mitjans espanyols, la directriu arriba del mateix ministre Fernando Grande-Marlaska i ja fa tres dies que és en mans de la delegació del govern espanyol a Ceuta.



Les operacions per repatriar els menors ha començat aquest matí des del poliesportiu Santa Amelia, un dels refugis de Ceuta on es van "recol·locar" 234 adolescents i infants. Segons explica eldiario.es, els menors "van sortint de 15 en 15" i se'ls envia als seus països d'origen, la majoria del Marroc. Els que no "marxaran" encara són els considerats "menors vulnerables", que seran tractats cas per cas.

No s'especifica si aquesta devolució en massa posarà en risc el pla de la ministra de Drets Socials,, que el 25 de maig passat va anunciar un acord per distribuir prop de 200 menors estrangers no acompanyats. La repartició quedava així:Galícia i Madrid 20 cadascuna, Castella i Lleó 18, La Rioja 17, Catella-La Manxa 13, el País Valencià i Andalusia 13 cadascuna, Astúries, Balears i Extremadura 11 cadascuna, Aragó 8, el País Basc 8, Múrcia i Cantàbria 7, i Navarra 6.L'acord, segons la ministra,per fer el retrobament dels menors que volen tornar amb les seves famílies al Marroc i tractar adequadament els que es volen quedar a l'Estat.

