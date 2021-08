L'Estat investiga Iberdrola per buidar embassaments en plena escalada del preu de la llum

Elinvestiga la companyia energèticaper buidar embassaments coincidint amb l'escalada del. Així ho ha explicat la vicepresidenta tercera i ministra de Transició Ecològica,, en una entrevista aquest divendres a La Sexta.La vicepresidenta deha avisat que cal garantir uns cabals "ecològics" i "mínims". Per això, Ribera ha explicat que l'executiu haurà d'aplicar, que permet introduir limitacions per raons extraordinàries. "al més aviat millor", ha dit.L'associació de consumidorstambé havia demanat una investigació a la(CNMC) per la "dràstica" reducció d'aigua que han patit els embassaments de. Segons denuncia Facua, el de Zamora ha reduït un 79% el cabal en només dos mesos a conseqüència d'un augment de la producció elèctrica d'Iberdrola per l'encariment de la llum.En el cas de Càceres, l'embassament es troba a només el, 20 punts menys que el 2020. Ribera ha explicat que el govern espanyol ja ha enviat una carta a Iberdrola per dir-los quei ha argumentat que calen els embassaments, ja que es tracta d'un "bé escàs tan important com l'electricitat".

