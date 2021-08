La final de la Superlliga de «League of Legends» és un èxit a Barcelona: més de 300.000 espectadors

Elés un dels videojocs en línia amb més seguidors de tot el planeta. Les seves competicions són de les més seguides, amb més fanàtics, equips i modalitats de tot el món, amb una gran llista de jugadors professionals catalans i a nivell estatal. La Superlliga, la competició domèstica de l'estat espanyol, va celebrar la seva final ahir a Barcelona, asituat al barri del. Més de 300.000 persones van seguir a través de Twitch el desenllaç entre els equips de l'que s'ha pogut celebrar de manera presencial, després de les restriccions de la pandèmia i la pèrdua de la final del 2020, que s'havia de jugar a Vistalegre (Madrid).en un vibrant partit al millor de cinc mapes -és la modalitat estrella de la competició del League of Legends-, que els donarà pas a ingressar als tornejos europeus, de major visibilitat, amb millors equips i amb perspectives per jugar el Mundial.Diversos jugadors d'origen català formen part dels millors equips de la competició espanyola i alguns han acabat jugant en formacions europees. Els professionals del LoL, sumat als milers d'euros aconseguits per classificar-se en tornejos, avançar rondes i guanyar-los. El seguiment d'aquesta modalitat esportiva per internetentre els joves, que ja tenen una visió gairebé horitzontal dels e-sports amb els clàssics com el futbol o el bàsquet.Esdeveniments com elaglutinen audiències de centenars de milers de persones només a Espanya i a Catalunya, i milions de persones arreu del món. La Lliga de Videojocs Professionals és l'organització estatal de major renom que retransmet totes aquestes competicions, ja siguin del

