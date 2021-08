El PP, el partit que més taxis factura al Congrés

Elssón els quedes de l'inici de la legislatura, fa 19 mesos. Ho ha explicat el portal Newtral.es després de fer una petició de transparència al Congrés dels Diputats.Segons expliquen,, i van seguits del, format pels diputats de la CUP, UPN, Teruel Existe, Foro Asturias, PCR, Nueva Canarias i Coalición Canaria, que han gastat una mitja deDes de l'inici de la legislatura, el desembre del 2019,per als desplaçaments dels parlamentaris en taxis. I és que els diputats que no disposen de vehicle oficial tenen a la seva disposicióper poder pagar el servei de taxi.Laen un any i mig. Només el PP, el Grup Mixt, EH Bildu i Vox la superen, ja que en tots quatre casos la despesa per diputat sobrepassa els 2.000 euros. Destaca veure que tot i que, la despesa mitjanaés la segona per la cua (), només per sobre d'Unidas Podemos (894€/diputat)

