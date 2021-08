Alerten d'un estafador de cupons de l'ONCE a Osona

Alerta amb unde cupons de l'que actua adurant aquest agost. Tal com ha pogut saber, el presumpte autor és un home jove i autòcton que revèn aquests productes a unde l'oficialL'oficina de l'ONCE deha rebut diverses notificacions de venedors d'aquestes zones avisant d'aquesta estafa.En declaracions a aquest diari, el director de l'ONCE de Vic,, apunta que l'estafador s'adreça "a" i que normalment els revèn el cupó de 3 euros a 10, "tapant el preu oficial". "N'hi ha que hi han caigut i d'altres que se n'han adonat", explica Omella. En un cas, fins i tot, l'estafador en qüestió va adreçar-se a l'habitatge particular d'una de les víctimes.El director recorda que cada cupó porta el preu, que elss'identifiquen amb la seva armilla i que la venda té lloc en les casetes de l'entitat, quioscos o gasolineres. Tot i que des de l'ONCE no poden tramitarperquè ho han de fer les mateixes víctimes, des de l'agència de Vic ho han posat en coneixement a lesde Manlleu i Torelló.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor