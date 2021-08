Sis morts en un tiroteig a la ciutat anglesa de Plymouth

Almenysaquest dijous en una la ciutat de, al sud-oest d', segons ha confirmat la policia britànica. El sospitós de l'atac es trobaria també entre els morts. L'incident ha tingut lloc a l'àrea de Keyham al voltant de les 18.00 hores (19.00 hores a Catalunya).Els serveis d'emergència han confirmat la mort denomés arribar al lloc dels fets, un d'ells el sospitós. Les autoritats han apuntat que tots haurien mort per. Una altra dona va ser traslladada a l'hospital, però ha mort poc després de ser ingressada. Una de les persones assassinades seria un, segons ha explicat el diputat de la ciutat,Segons relaten elsdel tiroteig, s'han sentit trets i crits. Alguns d'ells expliquen que han vist un home començar a disparar "a l'atzar" amb una. La policia anglesa ha descartat que es tracti d'un atac per motivacions terroristes, mentre que manté el lloc dels fets acordonat imés enllà de l'home que ha aparegut mort. Les autoritats mantenen laper trobar les causes del tiroteig.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor