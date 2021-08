Aragonès demana que «tots» s'impliquin al màxim nivell amb la taula de diàleg

"Bons pressupostos"

Ampliació de l'aeroport

El, que es reunirà previsiblement la tercera setmana de setembre, i també ha reclamat la màxima implicació de la societat catalana. "Cap independentista hauria de dimitir d'anar a defensar el dret d'autodeterminació on sigui", ha afirmat aquest divendres en declaracions als mitjans després de visitar el servei preventiu, de socorrisme i bany adaptat de la Creu Roja a la platja de Caldes d'Estrac (Barcelona).Aragonès ha destacat que ellque anirà a la taula de diàleg, que ha apuntat que no serà "només una reunió i només un tipus de reunió", i ha afegit que s'ha d'acordar amb el govern espanyol laSobre la, el president català ha assegurat que el govern espanyol ha de "regular el mercat de manera diferent", i ha sostingut que l'actual regulació és opaca i està subjecta a pressions polítiques."Si el mercat de l'electricitat fora impermeable a pressions polítiques, cap companyia energètica fitxaria a un exministre en el seu consell d'administració", ha criticat el president republicà, que ha defensat que la Generalitat ja ha iniciat els passos per aAragonès s'ha mostrat convençut que, i creu que totes les forces polítiques, i especialment les que van recolzar la seva investidura, estaran a l'altura."Estarem a l'alçada amb una màxima autoexigència perquè siguin uns bons pressupostos", ha respost a l'ésser preguntat per la posició de la CUP, i ha afegit que l'objectiu no és pressionar a una força política abans de temps perquè es impliqui, sinó tenir uns bons pressupostos.Sobre l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona-el Prat, el president ha assegurat que es va arribar a un acord amb el govern espanyol "de no bloquejar la inversió, però s'ha de discutir c", i ha subratllat que ha de ser amb lai la màxima capacitat de gestió a Catalunya de l'aeroport.Ha concretat que al setembre el pla director ha d'especificar en què consistirà l'ampliació i "només es farà si, des punt de vista ambiental, permet compatibilitzar-ho amb una estratègia global de lluita contra canvi climàtic i preservació de la biodiversitat"."No hem acordat una mesura concreta d'ampliació, sinó que es desbloquegi un determinat volum d'inversió", ha insistit Aragonès, que ha apostat per concretar la inversió consensuant amb les administracions locals afectades i amb el Govern.

