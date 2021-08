Vilalta defensa que ERC «compleix l'acord» amb la CUP i els insta a negociar els pressupostos

No augmentar els vols

🎙️ @martavilaltat [@Esquerra_ERC] ha afirmat aquest matí que estan complint l'acord d'investidura amb la @cupnacional i els ha emplaçat a negociar els pressupostos.



❌ @carlesral l'ha contestat: "N'haurem de parlar perquè no compartim aquesta diagnosi" pic.twitter.com/Qk6tUSJah4 — Aquí l'estiu (@AquiCuni) August 13, 2021

Defensa aferrissada de la taula de diàleg

Inversió a l'aeroport

La portaveu d'ERC,, ha respost a laque els republicans sí que estan complint els punts del pacte d'investidura que van acordar entre les dues formacions. D'aquesta manera replica les crítiques i el malestar que darrerament han expressat públicament algunes cares visibles de la CUP. En una entrevista a, Vilalta ha fet un apropament als anticapitalistes, assegurant que comparteixen "la mateixa agenda transformadora" i ha posat en valor els avenços que assegura que elha fet en poc més de dos mesos.Vilalta també ha instat els cupaires a negociarque permetran "consolidar" la transformació. La republicana ha dit que els comptes han de permetre "fer el salt qualitatiu que falta" per seguir desplegant les polítiques que ja van pactar amb els anticapitalistes i ha defensat avançar en la transformació del país "que ha estat tants anys marcat per la sociovergència".Després que la CUP hagi estat molt crítica amb el Govern per temes com l'ampliació de l'aeroport o la candidatura dels, Vilalta ha insistit que elnomés es tracta d'una inversió i ha remarcat que la millora "no implica necessàriament l'ampliació de l'aeroport". Vilalta ha defensat que el projecte es podrà gestionar des de Catalunya. Pel que fa als Jocs d'Hivern, la republicana ha traslladat a la CUP que els volen dissenyar amb "la seva implicació".Aquest mateix divendres, el diputat de la CUP al Parlamentha assegurat que seria un "obstacle i un problema" per a la negociació delsque el Govern vulgui incloure recursos per a l'ampliació de l'aeroport del Prat. També rebutja partides per als Jocs Olímpics d'Hivern i la injecció a Circuit de Catalunya , ha subratllat en una entrevista a la Cadena Ser.Riera, però, ha puntualitzat que caldrà veure la proposta pressupostària. "Ho veiem amb molta preocupació i molta inquietud, però encara no hem entrat" ​​en el pressupost, ha explicat, tot i que ha insistit que aquests projectes no ajuden, sinó que el dificulten. Igualment, preguntat per si la CUP donaria suport ampliar el Prat si no afectés al seu entorn, ha replicat que l'ampliació en si mateixa és incompatible amb la, perquè augmentar el trànsit aeri implica més emissions., això és una mentida. Que ningú s'enganyi", ha advertit Riera, que ha criticat el nivell de compliment de l'acord de la CUP i ERC, tot i que ha admès que alguns assumptes sí estiguin avançant. Igualment, el diputat ha insistit a negar que la CUP assolís unamb el Govern, sinó que va pactar la investidura d'Aragonès, i ha avisat que no estan disposats a renunciar a l'autodeterminació a canvi d'inversions i que seran un "" per si algun altre actor sí que ho està.Sobre laprevista a partir de setembre, Vilalta ha admès que hi ha "matisos i diferències" entre. La portaveu republicana ha recordat que l'acord de Govern amb els dees va pactar una estratègia i ha apostat per "preparar-se al màxim" per anar a la trobada "amb la màxima fortalesa".Per altra banda,coincidint amb la trobada de la taula de diàleg. En aquest sentit, Vilalta ha recordat que l'acord amb els anticapitalistes incloïa donar "un marge de temps" a la taula, tot i que ha admès que els cupaires són lliures de "fer el que vulguin a nivell de mobilització" i "amb tot l'escepticisme del món".La portaveu republicana també ha respost a la presidenta de l'ANC,, on deia que si "triomfa" el rebuig a la via unilateral, s'acceptarà que la independència "no és possible". Vilalta ha dit que de moment el que cal és "ser més i tornar-hi de forma democràtica per guanyar definitivament" i ha demanat "no renunciar ni a la bandera del diàleg i la negociació" perquè els fa "fortíssims a nivell intern i internacional".Vilalta ha insistit que el pacte amb el govern espanyol "només" es per a la inversió de la millora de l'aeroport i ha defensat que això no ha d'implicar necessàriament allargar una pista i ocupar un espai protegit, referint-se a. La portaveu d'ERC ha dit que de moment s'ha aconseguit la gestió des de la Generalitat i ha destacat que ara la definició del projecte es farà. De totes maneres, ha garantit que treballaran perquè les millores no afectin el medi natural del voltant, i ha recordat que aquests espais estan protegits per llei.En ser preguntada per si els republicans portaran a consulta de les bases el projecte, Vilalta no ha descartat la possibilitat, però ha remarcat que la hipotètica consulta no seria fins que no hi hagués un acord. Sí que ha reconegut que el tema es va parlar en unal juny, i que es preveu tornar-lo a tractar al setembre.D'altra banda, ha assegurat que la inversió en cap cas frenarà el moviment independentista: "", ha dit. "S'equivoquen els que intenten normalitzar la situació a base de xecs o inversions milionàries o promeses que després no es compleixen", ha avisat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor