Què és el mètode del «tocomotxo» que et pot estafar fins a 20.000 euros?

Ha passat aquesta setmana a Barcelona. Elestà en circulació i s'ha d'anar alerta perquè et poden estafar grans quantitats de diners molt ràpidament. Com funciona?En primer lloc, una dona s'acosta a la víctima, de qui s'havia guanyat la confiança prèviament, per explicar-li que téi que està preocupada. És en aquest moment quan una altra dona -amb la qual està conxorxada- s'apropa a les altres dues per. Aquesta, la tercera que ha aparegut fa veure que se'n va a unai torna dient que efectivament estan premiats.Llavors la primera dona diu a les altres dues queLa còmplice (la tercera que apareix en escena) se'n va i torna amb joies i diners. En aquest punta diversos caixers iQuan ja tenen els diners, la víctima entra un moment en un supermercat per comprar aigua i quan surt. Ràpid, senzill i molt eficaç. Elsrecorden que és molten aquests casos iamb les dades dels autors.

