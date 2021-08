La collita de verema tindrà molt bona qualitat

Lad’aquest 2021 es preveu de sanitat molt bona en la major part de les. A diferència de la verema 2020, amb una forta afectació de míldiu que va fer disminuir considerablement la producció, enguany les vinyes no han patit aquesta malaltia, segons apunta elde la Generalitat.L’d’aquest any a tot Catalunya ha fet que els pagesos llauressin les vinyes amb més freqüència per aprofitar la saó i, de moment,i s’han equilibrat. La pluja enregistrada des de l’1 d’octubre 2020 fins a 31 de juliol 2021 ha estat molt inferior a la mitjana i just ha superat els 270 litres en moltes estacions meteorològiques de zones de vinya.No obstant això, caldrà estar amatents als pròxims dies i setmanes per veure com evoluciona ladel raïm que, a hores d’ara,excepte a l’Empordà i al Penedès, que possiblement serà una mica inferior a causa d’aquesta manca de pluges. També, tot i que els ceps tenen un gran nombre de raïms, a causa de la sequeraEn general, s’ha començat a veremar uns quatre o cinc dies més tard que l’habitual icomen algunes zones del Penedès i també a Costers del Segre i al Pallars. En la majoria de zones de Catalunya s’apunten retards d’entre cinc i 10 dies respecte l’any passat, però caldrà veure com pot afectar lad’aquests dies.

