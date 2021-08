Els adolescents vacunats no s'hauran de confinar si hi ha positius a l'aula

Altres notícies que et poden interessar

La vacunació en adolescents a partir de 12 anys ja és una realitat i Educació canvia el protocol a les aules. A partir del setembre, i amb l'arribada del nou curs,(o els que hagi passat la malaltia fa menys de sis mesos), tal com avança La Vanguardia.Amb aquesta nova mesuraque el curs passat van afectar la formació, l'organització familiar, la dels centres i van suposar un perjudici per als joves, que ja estaven afectats per la falta de trobades socials. Així doncs, amb la vacunació de tots els adults i d'una part dels joves, a més de tothom immunitzat per haver passat la Covid, i tenint en compte que es mantindran leses preveu unai amb més normalitat que pugui garantir unade les classes.Tot i que no serà fins a final d'agost quan el ministeri d'Educació es reuneixi amb les administracions educatives autonòmiques per definir les recomanacions als centres educatius, elja ha avançat algunes de les mesures que vol implantar. Es volen totes les etapes educatives i s'establiranPel que fa a lesals centres educatius, aquestes seguiran sent, peròdels alumnes. Això sí, lade les aules és una mesura que es mantindrà per evitar contagis.Enguany serà possible, com el pati, i sempre amb. També els nens més petits podran utilitzaramb els companys. Els més grans veuran una millora a l'aula:

