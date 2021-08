​Moren els dos ocupants d'una moto a Palamós en xocar contra una camió aparcat

Un camió estacionat a l'aparcament d'un supermercat

després de sortir de la carretera i impactar contra un camió. L'accident va tenir lloc al quilòmetre 326,9 de l'autoviapoc després de les nou del vespre.Les víctimes mortals són un jove de 20 anys veí de(Baix Empordà), que era qui conduïa la moto, i una noia de 19 veïna de laL'accident mortal va tenir lloc aquest dijous quan passaven sis minuts de les nou de la nit. La motocicleta en què anaven els dos joves circulava per la C-31 en sentit sud direcció Palamós quan, per causes que es desconeixen, va sortir de la calçada i va xocar contra el voral.Arran de l'impacte, la moto va sortir projectada i va anar a impactar contra un camió que hi havia estacionat a l'aparcament del Maxi Dia (situat a tocar de l'autovia). El conductor de la moto i la noia que anava al darrere van morir a conseqüència del xoc.Arran del sinistre, es van van activar sis patrulles dels Mossos, sis dotacions dels Bombers i tres unitats del SEM. Segons informa el Servei Català de Trànsit (SCT), amb aquestes víctimes són, de les quals 29 motoristes.

