La Catalunya interior podria superar els 43 graus aquest cap de setmana

Actualitzat l'avís per onada de calor. Aquests són els avisos per avui, demà, dissabte i diumenge. pic.twitter.com/JBGGVTgmRl — Meteocat (@meteocat) August 12, 2021

Els precedents

Risc d'incendi

Fins diumenge l'ambient serà molt calorós. A partir de llavors, la temperatura tendirà a baixar. pic.twitter.com/gSMxPJE8Gc — Meteocat (@meteocat) August 12, 2021

Aquest és el panorama que ens espera durant tot el cap de setmana. Dilluns podria començar a canviar, amb el mercuri lleugerament a la baixa.L’ambient tornarà a ser calorós durant els propers tres dies. El pic des’assolirà durant el cap de setmana, especialment diumenge.La predicció per a aquest divendres indica que les mínimes poden ser lleugerament més baixes que dijous, però les màximes tendiran a ser més altes. I per dissabte i diumenge, tant mínimes com màximes fins i tot podrien pujar encara un o dos graus més. En alguns punts es podrien fregar els​En aquest marc, el Servei Meteorològic de Catalunya ha decretat el grau màxim de perill, el 6, per l'onada de calor. El punt àlgid es preveu el cap de setmana amb valors extrems a l'interior, especialment a la Catalunya Central, valls del Prepirineu, punts del prelitoral i Ponent. A banda, la temperatura mínima també serà persistentment alta, amb valors que en alguns punts no baixaran dels 25 o 26 graus.Aquest dijous, el termòmetre ja ha assolithan registrat les temperatures màximes, segons el Servei Meteorològic de Catalunya. Els segueixen Sant Salvador de Guardiola (Bages) amb 41,6 graus, Cardona (Bages) amb 41,2 graus i Òdena (Anoia) amb 41 graus.Laés que diumenge comenci a marxar la massa d'aire càlid causant de l'episodi de calor. Els models a mitjà termini indiquen que a partir de dilluns 16 la calor es normalitzarà progressivament.Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, el precedent més clar d'una onada de calor comparable és la de finals de, que va afectar Catalunya entre els dies 25 i 30.En aquell cas la calor va ser molt homogènia a l'interior i prelitoral nord, mentre que al litoral no va ser tan extraordinària. Com a valors més elevats, es van enregistrar 43,6 graus a Artés el dia 28 i 43,8 graus a Alcarràs el dia 29 de juny del 2019.L’onada de calor, amb temperatures molt altes i uns valors d’humitat relativa molt baixos, generen un episodi de. Una situació que es mantindrà en els propers dies.per incendis forestals com a mesura de previsió davant els focs que ja s'estan produint mentre que el Govern ha fet una crida a la responsabilitat davant el pitjor escenari de risc d'incendi en 18 anys.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor