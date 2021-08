Enxampat un camioner circulant begut en direcció contrària a la C-25

Unha estat enxampat pelsconduint. Els fets van tenir lloc dimarts, pels volts de les quatre de la tarda, a la, al punt quilomètric 111,5, al terme de Sant Pere Sallavinera (l'Anoia).Segons explica el cos policial, van rebre l'alerta dient que estava circulant en sentit contrari. En arribar al lloc, els agents van constatar que mostrava. En fer-li la prova va donar, multiplicant per nou la taxa d'alcohol permesa per conductors professionals.El camioner,, va ser denunciat penalment com a presumpte autor de dos delictes contra la seguretat viària: conduir sota la influència de les begudes alcohòliques i conducció temerària.A conseqüència dels fets, els Mossos van immobilitzar-li el vehicle, que es desplaçava cap a França.

