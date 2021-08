Apareix un tauró blau de 2,5 metres a la platja de Benidorm

Una tintoreraha quedat encallada aquest dijous a la Platja de Ponent de Benidorm. Tots els banyistes que es trobaven a la platja han estat desallotjats per seguretat i per a poder reintroduir l'animal a l'aigua. El tauró ha pogut ser reintroduït a mar obert posteriorment gràcies a la intervenció de l'equip de rescat de lai s'ha activat el protocol d'actuació de la Xarxa de Varaments de la Comunitat Valenciana. L'equip de rescat de la Fundació Oceanogràfic s'ha desplaçat immediatament al lloc dels fets per socórrer l'animal, que es trobava molt prop de la costa, nedant a tan sols 30 centímetres de profunditat.En arribar a la platja, i gràcies a l'ajuda dels efectius de la Policia Local, Guàrdia Costanera i del Servei de Socorrisme i Salvament de Benidorm, els tècnics han pogut immobilitzar l'exemplar de manera adequada amb material de maneig per taurons illuny de la costa, amb ajuda d'una de les embarcacions cedides pel Club Nàutic de Benidorm.Els veterinaris de la Fundació Oceanogràfici, després de comprovar que no presentava cap ferida visible i el seu estat de salut era bo, li han fet una anàlisi de sang per, després, reintroduir-amb cura a mar obert.

