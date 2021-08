Una cinquantena d'incendis

que està convertint en un infern gran part d'Itàlia, amb les temperatures més pronunciades al sud del país. Els termòmetres superen els 40 graus constantment i, sobretot en àrees de l'interior de l'illa de Sardenya. Sicília, Palerm, Calàbria, Bolonya i Roma registren les temperatures més elevades.ha provocat que el Ministeri de Sanitat hagi declarat l'estat de màxim alerta a deu ciutats, l'alerta vermella, mentre fa dos dies n'eren només quatre. Entre les afectades, també s'hi inclouen dues ciutats del nord, Florència i Bolzano, al costat dels Alps., a Sicília, on dimecres es va detectar el rècord de temperatura més alta mai registrada a Europa des que existeixen dades. Aquest territoria les 13.14 del migdia. El registre ha estat validat i confirmat pel Servei d'Informació Agrometeorològica de Sicília (SIAS).Les xifres rècord anteriors eren del 1999, quan Catenanuova (també a Itàlia) va registrar 48,5 graus de temperatura i Atenes, capital de Grècia va situar el termòmetre a 48 graus el 1977. No són les temperatures més altes registrades al planeta, però Europa no havia arribat mai a aquest llindar,, cada vegada més crues.Sicília es troba en alerta màxima i en estat d'emergència, declarat aquest dilluns, per la cinquantena d'incendis que arrasen l'illa des de fa setmanes.han estat els ingredients per un còctel explosiu que està posant contra les cordes tot el territori. Els municipis més afectats, a hores d'ara són Partinico, Campofelice di Fitalia, Vicari, Roccapalumba i Polizzi Generosa, a la província de Palerm.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor