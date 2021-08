Quatre incendis estabilitzats i un de descontrolat: balanç del primer dia d'onada de calor

Esquivant la simultaneïtat de focs

El foc a la Pobla de Massaluca, a la Terra Alta. Foto: Bombers

Poc optimisme de cara al cap de setmana

Perill d'incendi pel 13 d'agost Foto: Departament d'Acció Climàtica

Mesures de prevenció

Laconfirma els pronòstics pessimistes de cara a un cap de setmana en què els riscos s'incrementen. Fins a cinc incendis s'han declarat aquest dijous al llarg de tot el país, que se sumen a diversos focs de menor índole ja declarats dimecres. Quatre d'aquests -- estan en procés d'estar estabilitzats o controlats, però a hores d'ara preocupa l'avanç de les flames a la Pobla de Massaluca (Terra Alta).El primer gran incendi de vegetació forestal d'aquest episodi de calor extrem s'ha declarat aquest dijous. Fins a la zona s'han desplaçatde la Generalitat: 32 terrestres i 11 d'aèries. A més, també s'han afegit, provinents de Saragossa, i efectius dels Bombers d'Aragó. L'avís s'ha rebut a les 14.11 hores i a hores d'ara encara es treballa per contenir les flames. L'alcalde del poble,, no descarta que el foc estigui relacionat amb la línia ferroviària R-15 perquè "no seria la primera vegada" que n'originés un.L'incendi ja ha cremat 75 hectàrees d'un potencial de 1.200 (450 a Catalunya). Ara avança en direcció sud-oest, cap al límit amb, tot i que els bombers confien a controlar el perímetre en les pròximes hores i estabilitzar-lo abans de la nit. El foc crema dins l'espai natural protegit dels Tossals d'Almatret i Riba-Roja, on la superfície afectada és de 33 hectàrees, la majoria corresponent a terreny forestal. Els Bombers centren tots els esforços a evitar que el foc salti eli a establir un eix dea la carretera T-723.La Pobla de Massaluca és un dels municipis del nord de la Terra Alta on s'ha activat elper risc molt alt d'incendis. Els Mossos han evacuat el càmpingi traslladen les persones al poliesportiu del municipi de. Tots els accessos a la zona estan tallats i Adif ha tallat la circulació de trens.El Govern va ser prou clar en la roda de premsa de dijous. Era evident quegairebé segur, però el gran perill era que es produïssin de. Això per ara s'ha evitat en certa manera, però no perquè no hagi passat, sinó perquè els incendis no han estat prou greus per a provocar unaUn dels petits focus que s'ha produït aquest migdia a, a l'Anoia. El foc, que ha cremat vegetació agrícola, ha mobilitzat 8 dotacions terrestres i una d'aèria dels Bombers. La zona d'aquest primer incendi és molt propera a, on van cremar 1.700 hectàrees en un foc que es va iniciar el passat 24 de juliol.Els incendis també han afectat la demarcació de. Aquesta passada nit els Bombers han hagut d'actuar en tres focs. Es tracta de la, al nucli de Vilaplana, a la Noguera, i hi han arribat a treballar 22 dotacions de Bombers per finalment poder-lo controlar. Pel que fa als altres dos focs, han estat al municipi d', al Segrià. Els dos han estat controlats.Encara se n'ha produït un més a, al Vallès Oriental. Des de les 15.25 hores de la tarda s'hi han destinat 23 dotacions, 5 de les quals aèries. Els Bombers han explicat que només ha cremat, però han advertit que. A les 16.30 les dotacions s'han començat a retirar mentre que a última hora de la tarda s'ha confirmat l'extinció.Els incendis de dimecres i dijous, juntament amb les previsions meteorològiques pel cap de setmana,. Les temperatures seguiran sent molt altes. Gran part de les comarques que en els últims dies estaven en perill moderat o alt d'incendi a partir de divendres pugen graons en l'escala establerta pels Agents Rurals, iha activat el pla d'emergències per incendis forestals com a mesura de previsió davant els focs que ja s'estan produint mentre que elha fet una crida a la responsabilitat davant el pitjor escenari de risc d'incendi en 18 anys. I és que l'onada de calor és la mateixa que ha originat elsLes comarques de lai les dees troben entre el perill molt alt i perill extrem a partir de divendres, i probablement es mantindrà durant tot el cap de setmana. Els dos nivells són els més alts en l'escala que han establert els Agents Rurals de la Generalitat. Així doncs, cal extremar encara més les precaucions a, al, a, al, al, ali a laMés enllà del risc molt alt generalitzat, elsmarquen amb el perill moderat i alt gran part del. D'aquesta manera, també existeix un risc menor d'incendis a, el, eli a les comarques de. Això sí, amb l'excepció de l', on el perill es manté alt. Pel que fa als territoris de-laés la comarca que més preocupa- i-preocupa l'incendi prop de-, el nivell de perillositat varia en funció de la zona i va del risc zero a la màxima alarma.Davant l'alerta màxima, el Govern va anunciar dimecresen. La que més destaca és lai les rutes, mentre que també es redueixen les activitats de les cases colònies a l'entorn immediat d'on es produeix l'allotjament. Les mesures afecten un total de 175 activitats i 7.958 assistents, entre participants i monitors, i seranA més, ja ha entrat en vigor laamb ús de maquinària entre les 10.00 i les 20.00 hores, exceptuant la recollida de la fruita; i la suspensió de les obres i intervencions en la xarxa interurbana de carreteres, a excepció de les que permeti Trànsit; la limitació de la circulació del transport dins del bosc entre les 10.00 i les 20.00 hores; i lapel medi natural, a excepció de residents.El Departament d'Acció Climàtica també ha demanat a les entitats agràries(UP) i(JARC), en coordinació amb les(ADF), que llaurin els camps de cereal de manera perimetral fins a l'arribada de l'onada d'aire calent per netejar el terreny i crear franges de protecció que dificultin la propagació del foc. Totes les mesures preses amb el convenciment que

