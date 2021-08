La nova i perillosa moda entre els joves de TikTok: mossegar mel congelada

La xarxa socialestà plena de milers de reptes, campanyes, modes i balls que es poden viralitzar en qüestió d'hores. Cada dia s'omple de vídeos originals que arriben als milions de reproduccions (i als milions de m'agrada) gràcies a contingut divertit, entretingut o captivador per a l'audiència, que és majoritàriament jove. Tot i això, de tant en tant,per a la salut.És el cas del challenge iniciat pel tiktokera la xarxa social. Consisteix a congelar una ampolla de mel i, un cop la substància s'ha solidificat de manera considerable, mastegar-la i menjar-se-la. Daveryz és molt conegut per fer vídeos amb substàncies viscoses, no només aliments. En aquest cas, però, aquesta modaper la xarxa social.Desenes d'usuaris han volgut imitar-lo. Tal com es pot veure en els vídeos, la mel es converteix en una substància similar a la de la pasta de dents. Això ajuda a ingerir més quantitat, a. És en aquest punt on diversos experts, tant sanitaris com nutricionistes, han posat el crit en el cel davant la situació. Elha recollit la transcendència d'aquest repte a TikTok i diversos especialistes han advertit de les conseqüències d'ingerir altes quantitats de mel.i nivells de sucre molt per sobre del recomanat són els principals efectes nocius de menjar-se tants grams de mel per només un repte viral. En el cas de Daveryz, fins i tot, hi afegeix colorant a l'aliment per aconseguir diferents tonalitats i imatges.explica al rotatiu nord-americà que aquesta ingesta tan elevada de sucre provoca "una elevada resposta d'insulina", molt perjudicial per als joves.

