Més de 70 morts per incendis provocats al nord d'Algèria

Des de dilluns,viu una onada d'incendis provocats al nord del país que han deixat, segons l'últim recompte de les autoritats. La ciutat deés la zona més afectada, on s'han registratfins al moment, una trentena d'aquestes, corresponen a militars que participaven de les tasques de salvament i extinció del foc i la quarantena restant, són civils.En els darrers quatre dies, s'han registrat més de, d'aquests,, dels quals,. Fonts del govern algerià desconfien de la naturalesa de les causes que han provocat l'onada d'incendis a diferents punts del nord del país: "És impossible, segons la nostra experiència, que les causes d'aquests incendis siguin naturals.", ha dit l'executiu.En conseqüència, els mitjans recullen alguns. El diari Tout sur l'Algerie explicava aquest dimecres que un grup de persones van "linxar" a un jove que participava de les tasques d'extinció perquè. Els habitants van entregar el noi a les autoritats policials i aquestes el van traslladar a comissaria.En aquest context, el president algerià,, ha exigit una resposta des de tots els fronts del país per aturar els incendis. Per aquest motiu, una delegació de ministres de l'executiu ha visitat avui la zona de Tizi Ouzou per dirigir, des de primera línia,. "La nostra estimada pàtria està vivint, una vegada més, un calvari dolorós que se suma a totes les tragèdies d'aquest any", ha lamentat el president.Les xarxes socials són els altaveus mediàtics de la situació que viuen els ciutadans algerians. En vídeos i fotografies, s'observa els residents fugint dels seus pobles per l'arribada del foc descontrolat. D'altres, es llancen a combatre les flames que s'alimenten de laque ha provocat l'onada de calor que afecta els països de la mediterrània. On també ha provocat incendis molt importants a

