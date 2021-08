Tebas se'n surt a mitges: el fons CVC entra a la Lliga sense Barça i Madrid

del president de la Lliga,. El, que suposa una injecció de 2.700 milions d'euros a la competició espanyola, ha tirat endavant amb els vots a favor deque conformen l'assemblea de clubs.són els únics que s'hi han oposat i que no formaran part d'aquesta inversió.Així doncs, tant el club català com el madrileny mantenen els seus. El fons d'inversió suposava una gran injecció econòmica als clubs, però a la vegada comprometia eldels clubs pels pròxims 50 anys. Precisament per aquest lligam de cinc dècades, els clubs presidits perrespectivament s'havien oposat a la mesura.D'aquesta manera, elsque havien de rebre Madrid i Barça del fons d'inversió queden aturats, i en els pròxims tres anys es podrien ingressar als respectius clubs si esi accedeixen a entrar al fons inversor. Tot això, evidentment, amb la mirada posada en l'objectiu dels dos clubs de posar en marxa un altre projecte, el de la-com s'ha batejat el projecte- tira endavant, amb un Tebas que esquiva el primer escull per dur a terme el projecte amb CVC. Ara bé, res és definitiu encara. Laporta ja va advertir que refusava el pla permentre que el Madrid ja va emetre un comunicat on advertia ambsi s'executava el projecte.Al seu torn, la, presidida per-que ja ha topat amb Tebas en altres ocasions, va considerar dimecres en un altre comunicatla maniobra de Tebas. El futur del futbol espanyol, doncs, es troba encara mol lluny de trobar un horitzó de consens.

