Insòlit moment del Papa Francesc: atén una trucada en plena missa al Vaticà

El Papa Francesc ha protagonitzat aquest dijous un insòlit moment en plena audiència general al Vaticà. En un moment de la benedicció apostòlica que el pontífex estava donant a tots els feligresos que hi havia a l'Aula Pau VI, ha atès una trucada telefònica.



Segons explica Associated Press (AP), un dels seus assistents s'ha aproximat al líder de l'església catòlica i li ha apropat un telèfon mòbil, quan han intercanviat un seguit de paraules. Ha estat en aquell moment quan el Papa Francesc ha agafat l'aparell i ha respost la trucada allà mateix, davant de tots els devots que s'havien congregat amb ell. El diari rus, Russia Today, ha publicat les imatges:

Més de dos minuts de trucada, segons explica l'agència, per acabar marxant de l'aula proferint diversos gestos a tots els feligresos que "tornaria més tard". Tot i que va ser més temps del que havia assegurat, el pontífex va tornar a l'aula i va seguir beneint tots els presents, saludant-los com de costum.els mitjans han volgut preguntar a les autoritats eclesiàstiques quin havia estat el motiu de la trucada o qui havia estat el seu interlocutor. No han obtingut cap resposta, en un fet insòlit que ha trencat els protocols eclesiàstics i religiosos, a més de les formes i maneres del Papa en tractar els devots.

