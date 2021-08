Insòlit moment del Papa Francesc: atén una trucada en plena audiència al Vaticà

No era una missa, parleu amb propietat

Per Maria Neus Edo el 13 d'agost de 2021 a les 09:22

Podríeu assabentar-vos millor de com són les coses abans de posar els titulars. Està bé que qui ho hagi fet no conegui res de misses, cap problema, però no és el mateix una missa que una audiència. Només de veure com va vestit ja se sap que no és enmig d'una missa. Podríeu ser una mica més curosos. Per un titular, no tot s'hi val. Gràcies.