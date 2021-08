Més de 40 dotacions de Bombers treballen en un incendi forestal a la Terra Alta

#Bomberscat seguim treballant intensament amb 32 dotacions terrestres i 11 #maer a l'#IFPobladeMassaluca, que segueix actiu i obrint-se. Hi som junt amb mitjans de l'Aragó i del @mitecogob pic.twitter.com/jW8cMq1icx — Bombers (@bomberscat) August 12, 2021



El primer incendi forestal de l'onada de calor s'ha declarat aquest dijous a la tarda a, a la Terra Alta. Fins a la zona ja s'han desplaçat32 terrestres i 12 d'aèriesL'avís s'ha rebut a les. El foc ha començat a la banda esquerra del punt quilomètric, prop de l'estació ferroviària.L'incendi està cremant una, però s'ha obert i avança en direcció sud-oest, cap al límit amb la. El foc crema dins de l'espai natural protegit delson la superfície afectada és de 58,89, la majoria corresponents a terreny forestal. Els Bombers centren tots els esforços a evitar que el foc salti el riu Ebre i a establir un eix de confinament al llarg de la. La Pobla de Massaluca és un dels municipis del nord de la Terra Alta on s'ha activatper risc molt alt d'incendis.La Generalitat ha demanat al govern espanyol la mobilització dei l'ajuda dels. Els Mossos d'Esquadra informen que hani que traslladen les persones al poliesportiu del municipi de. Tots els accessos a la zona de l'incendi estan tallats.ha tret la tensió de la línia de Rodalies que passa per la zona, de manera que no circulen trens per aquest tram.A les, un altre foc, aquest de vegetació agrícola, ha mobilitzatdels Bombers a, a la comarca de l'Anoia. La zona d'aquest primer incendi és molt propera a, on van cremaren un foc que es va iniciar el passat​​

